بعد تخلى أسرته عنه.. إنقاذ مسن من التشرد بالشارع فى طنطا

نجح الدكتور خالد أبوالمجد، رئيس فريق التدخل السريع، ورئيس لجنة مواطن بلا مأوى الرئاسية بالغربية، في إنقاذ مواطن مواليد 1946 من التشرد بالشارع، لعدم اهتمام أحد من أهليته.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، وتحت رعاية الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية.

لاحظ أبوالمجد وجود مسن يتجاوز السبعين عامًا يجلس بناصية كوبرى رقم 2 لقحافة وتم التحدث معه ووافق اليوم على الذهاب والدخول إلى دار المسنين.



تم إخطار أحمد حمدي عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، وشيخ العرب عبدالله طنطاوى وكيل المديرية بالحالة، والذين أوصوا بسرعة التدخل وعمل اللازم، حيث أفادت الحالة أنه كان متزوجًا وانفصل عن زوجته وله نجل صاحب محل ملابس ولكن قامت الأم بالتأثير على الابن الذى تخلى عن والده.