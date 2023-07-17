وزارة العمل: تسليم 35 عقد عمل لذوى همم بالإسماعيلية

أعلنت وزارة العمل، اليوم الإثنين عن تسليم 35 عقد عمل لذوي همم بمحافظة الإسماعيلية بمدرسة المنار الخاصة بالمحافظة، التى يبلغ عدد العاملين فيها 395 موظفًا وعاملًا بين مدرسين وعمال، وذلك من خلال الحملات التفتيشية التي يقوم بها مكاتب تفتيش العمل داخل المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بضرورة التأكد من استيفاء نسبة تعيين ذوي الهمم في جميع المنشآت التى أقرها القانون لكل منشآة يعمل بها 20 عاملًا فاكثر.

وأوضح محمد طلعت، مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أن ذلك يأتي ضمن سعي وزارة العمل لتوفير فرص عمل لائقة ومتساوية لجميع شرائح المجتمع، وتأكيدًا على التزامها بتحقيق المساواة وتعزيز دور ذوي الهمم في التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنه حضر التسليم كل من خديجة محمد عبدالوهاب مدير المدرسة، ونسرين سليم عبدالجليل مدير شئون العاملين بالمدرسة، وأحمد رياض أحمد، المدير المالي للمدرسة، وسامية عبدالسلام مدير إدارة التفتيش عمل الأحياء، وجيهان بركات مفتش عمل، وإبراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة، ونجاة رءوف مدير إدارة التشغيل.

وأكد مدير المديرية استمرار السعي للتنسيق مع شركات القطاع الخاص لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من ذوى الهمم، واستيفاء نسبة المشتغلين منهم داخل تلك المنشآت، والتأكد من تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وحكامه الخاصة بتشغيلهم من خلال الأجهزة والمكاتب التابعة للمديرية.