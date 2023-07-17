ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: تسليم 35 عقد عمل لذوى همم بالإسماعيلية

العمل
العمل

أعلنت وزارة العمل، اليوم الإثنين عن تسليم 35 عقد عمل لذوي همم بمحافظة الإسماعيلية بمدرسة المنار الخاصة بالمحافظة، التى يبلغ عدد العاملين فيها 395 موظفًا وعاملًا بين مدرسين وعمال، وذلك من خلال الحملات التفتيشية التي يقوم بها مكاتب تفتيش العمل داخل المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بضرورة التأكد من استيفاء نسبة تعيين ذوي الهمم في جميع المنشآت التى أقرها القانون لكل منشآة يعمل بها 20 عاملًا فاكثر.

وأوضح محمد طلعت، مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أن ذلك يأتي ضمن سعي وزارة العمل لتوفير فرص عمل لائقة ومتساوية لجميع شرائح المجتمع، وتأكيدًا على التزامها بتحقيق المساواة وتعزيز دور ذوي الهمم في التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنه حضر التسليم كل من خديجة محمد عبدالوهاب مدير المدرسة، ونسرين سليم عبدالجليل مدير شئون العاملين بالمدرسة، وأحمد رياض أحمد، المدير المالي للمدرسة، وسامية عبدالسلام مدير إدارة التفتيش عمل الأحياء، وجيهان بركات مفتش عمل، وإبراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة، ونجاة رءوف مدير إدارة التشغيل.

وأكد مدير المديرية استمرار السعي للتنسيق مع شركات القطاع الخاص لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من ذوى الهمم، واستيفاء نسبة المشتغلين منهم داخل تلك المنشآت، والتأكد من تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وحكامه الخاصة بتشغيلهم من خلال الأجهزة والمكاتب التابعة للمديرية.

وزارة العمل تسليم 35 عقد عمل لذوى همم بالإسماعيلية تسليم 35 عقد عمل لذوى همم بالإسماعيلية وزارة العمل اليوم الاثنين عن تسليم 35 عقد

الأكثر قراءة

مفاجآت فى قائمة الراحلين الأولية عن بيراميدز

"هو أنا لازم اتحبس كل يوم".. الأمن يتحفظ على مرتضى منصور فى المحكمة الاقتصادية

الزيارة الأخيرة.. كواليس ساعات الرعب فى عقار عزبة مكاوى (صور)

عرض برج الزمالك المهجور للبيع.. و"الدستور" تكشف السبب الحقيقى لعدم تشغيله

ذبحوه ورموه.. القصة الكاملة لمأساة ابن كفر الشيخ (صور)

النيابة تحجز مالك الطابق الأرضى فى عقار حدائق القبة المنهار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟

خطابات تقليدية وموقف معقد.. الرسائل خلف زيارة هرتسوغ إلى واشنطن

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟