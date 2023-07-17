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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة ديلر الشروق بتهمة حيازة 2 كيلو حشيش للمحاكمة

جريدة الدستور

أمرت نيابة الشروق وبدر، إحالة متهم بحيازة 2 كيلو جرام من مخدرالحشيش في مدينة الشروق، إلى محاكمة الجنايات المختصة لبدء محاكمته، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام- هاتف محمول).

كما تم ضبط (شخصين- مقيماين بمحافظة الإسماعيلية) حال استقلالهما سيارة "ملك أحدهما" بدائرة قسم شرطة بدر .. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام وكذا 2 سيجارة مشتعلة تحوى ذات المخدر- كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام- 4 هواتف محمول- مبلغ مالى- سلاح أبيض"كتر")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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