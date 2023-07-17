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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مرتضى منصور: أوسوريو لم يتقاض راتبه منذ شهرين.. وسنوفر له كل طلباته للموسم الجديد

مرتضى منصور و أوسوريو
مرتضى منصور و أوسوريو

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن موقف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو من الاستمرار مع الفريق في الفترة المقبلة.

وأكد مرتضى أن المدرب مستمر مع الفريق في الفترة المقبلة ولن يرحل، مشيرًا إلى أن المدرب لم يحصل على راتبه منذ شهرين من الأساس بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

 

وتابع: "لاعبو الزمالك لم يحصلوا على رواتبهم منذ 3 أشهر بسبب الأزمة المالية".

وأكمل: "سنعقد مؤتمرا صحفيا عالميا يوم الخميس المقبل نكشف فيه كل الأسرار ومن يحاول هدم النادي، فضلت عقد المؤتمر بعد آخر مباراة في الدوري حتى لا يتأثر اللاعبون بشكل سلبي".

وأضاف: "سنقوم بتلبية كل طلبات أوسوريو فيما يتعلق بالصفقات الجديدة، وسنتعاقد مع كل المراكز التي طلبها".

ومنح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة 5 أيام، وذلك عقب مواجهة فاركو.

وكان الزمالك تعادل مع فاركو بهدفين لكل منهما في ختام مباريات الفريق بمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع رصيده للنقطة الـ60 محتلا المركز الثالث بجدول البطولة.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المُقبل استعدادا لخوض البطولة العربية والتي تقام في السعودية نهاية يوليو الحالي.

 

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