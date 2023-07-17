الزمالك يستقر على هذا اللاعب لتدعيم الدفاع.. وينتظر رد أوسوريو

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن اسم المدافع الجديد الذي سينضم للفريق في الفترة المقبلة بناء على طلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وكان أوسوريو قد طلب التعاقد مع مدافع يلعب بقدمه اليسري بسبب النقص الذي يعانيه الفريق في هذا المركز.

وأكد المصدر، أن إدارة الزمالك استقرت على عودة أحمد أيمن منصور ووجهة نظرهم أنه الأنسب للفريق من كل النواحي خاصة وأنه على ذمة النادي وانتقل لطلائع الجيش على سبيل الإعارة ولن يكلف الزمالك أي مقابل مادي نظير عودته.

وأوضح المصدر، أن أحمد أيمن منصور يجيد في مركزي الدفاع والجبهة اليسرى وهو ما يجعله مكسب للفريق من الناحية الفنية.

وينتظر مسئولو الزمالك رأي المدير الفني لحسم الأمر بشكل رسمي قبل إخطار اللاعب بالتواجد في التدريبات والمشاركة مع الفريق في البطولة العربية نهاية الشهر الجاري.

ويتحرك الزمالك في مختلف الاتجاهات في الوقت الحالي لتدعيم صفوف الفريق وإبرام أكثر من صفقة جديدة في ظل النقص الذي يعانيه الفريق في العديد من المراكز والحاجة لإبرام صفقات جديدة في أسرع وقت وقبل المشاركة في البطولة العربية والتي يضع عليها الجميع آمالًا كبيرة لعودة الفريق للطريق الصحيح بعد الخروج من العديد من البطولات في الفترة الماضية للفريق سواء محليا أو قاريا.

ومنح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة 5 أيام وذلك عقب مواجهة فاركو.

وكان الزمالك تعادل مع فاركو بهدفين لكل منهما في ختام مباريات الفريق بمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع رصيده للنقطة الـ60 محتلا المركز الثالث بجدول البطولة.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المُقبل استعدادا لخوض البطولة العربية والتي تقام في السعودية نهاية يوليو الحالي.