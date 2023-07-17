انطلاق مؤتمر هندسة الكيمياء والطاقة والبيئة بالجامعة المصرية اليابانية

افتتح الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، اليوم المؤتمر الدولى الرابع لهندسة الكيمياء والطاقة والبيئة والذى تنظمه كلية مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات بالجامعة بالتعاون مع معهد طوكيو للتكنولوجيا وجامعة كيوشو باليابان، والذي يستمر على مدار يومين.

جاء ذلك بحضور الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشئون الاكاديمية والتعليم والدكتور اشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث و اللواء محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية والمهندس أحمد أحمد جابر رئيس شركة مياة الشرب بالإسكندرية وبمشاركة لفيف من الجامعات المصرية وعدد من الشركات الصناعية الكبرى وبرعاية غرفة التجارة بالإسكندرية وذلك بمقر الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب الجديدة، وأيضا باستخدام تقنية الفيديو كونفرنس.

وأشاد رئيس الجامعة خلال كلمته بأهمية المؤتمر كمنصة علمية يشارك فيها نخبة من كبار العلماء حول العالم فى مجالات الطاقة والهندسة البيئية والكيمياء والخروج بتوصيات لخدمة الصناعة وزيادة القيمة المضافة منها للاقتصاد الوطنى ودعم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

وأوضح أنه سيتم مناقشة 63 بحثًا مشارك بالمؤتمر فى محاور متعددة تضم الصناعة الخضراء والمستدامة ،الهندسة الكيميائية، البتروكيماويات البترولية والأسمدة وصناعات معالجة الغاز، تحلية المياه ، تحضير المواد النانوية وتطبيقاتها، الكيمياء الكهربائية، تصميم المفاعل الدقيق وتطبيقه ،هندسة مصادر الطاقة ،تطبيقات تقنية النانو في الطاقة المتجددة، الأنظمة الكهروضوئية، خلايا الوقود وإنتاج الهيدروجين الشمسي، تطبيقات الطاقة الشمسية الحرارية وتكنولوجيا تخزين الطاقة وتكنولوجيا خلايا الوقود ،أنظمة المضخات الحرارية الامتصاصية وغيرها من المحاور التي تدعم التنمية المستدامة.

كما شاد الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم وسكرتير عام المؤتمر، بالإقبال الكبير على المشاركة فى فاعليات المؤتمر من العلماء والباحثين المتخصصين من جامعات مصر واليابان والصين وتونس وجنوب السودان وغانا ونيجريا وكندا.

وأوضحت الدكتورة منى جمال الدين، عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات، ومقرر المؤتمر، أن المؤتمر يناقش احدث الأبحاث فى هندسة الكيمياء والطاقة والبيئة فضلا عن عرض مخرجات البحث المتميزة لطلاب الكلية، مشيرة إلى أنه سيتم على هامش فاعليات المؤتمر بنسخته الرابعة، تنظيم ورشة عمل بعنوان "استراتيجيات الموانئ المصرية لمواجهة التغيرات المناخية" بالتعاون مع هيئة ميناء الإسكندرية وهيئة ميناء دمياط، كما سيتم إقامة معرض يشارك فيه العديد من الشركات الرائدة فى مجال الصناعة.

جانب من فعاليات المؤتمر

جانب من فعاليات المؤتمر

جانب من فعاليات المؤتمر

جانب من فعاليات المؤتمر

جانب من فعاليات المؤتمر