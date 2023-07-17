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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"الكاثوليكية" تُنظم 4 مؤتمرات تكوينية في الإجازة الصيفية

كنيسة
كنيسة

نظم دار القديس چيروم العديد من المؤتمرات والأيام الكتابيّة للعديد من الرّعايا، وذلك برعاية المطارنة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، والأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، والأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك.-

وجاء على رأسها مؤتمر تكويني عن المعجزات في العهد الجديد وسفر راعوث. لاجتماع الأُسرة بكاتدرائية أمّ النعمة الإلهيّة. برعاية الأب ميشيل زاهر، ومؤتمر كنيسة العاشر من رمضان برعاية الأب چوزيف زكريا، ومقدّمات الكتاب المقدّس، ومؤتمر اعداد خدّام كنيسة قلب يسوع القوصيّة برعاية الأب يوحنّا ماهر  ومقدّمات الكتاب المقدّس.

مؤتمر تكوين الخدّام كنيسة الراعي الصالح السويس برعاية الأب بشاي إسحق. يومي ١٠-١١ يوليو ٢٠٢٣. ومقدّمات الكتاب المقدّس.

بينما أجرى التّكوين الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأب بيوس فرج، والأب ميشيل ألفي، راعي كنيسة السيدة العذراء، بشبرا.

هذا و ترأس مساء أمس، الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، صلاة القداس الإلهي، بمناسبة الاحتفال بعيد العذراء، سيدة الكرمل، وذلك بكنيستها، ببولاق أبوالعلا.

شارك في الصلاة الأب فريد كمال الفرنسيسكاني، راعي الكنيسة، والأب ميلاد شحاتة الفرنسيسكاني، والأب مايكل سليم الفرنسيسكاني.

وألقى عظة القداس حول "عيد العذراء سيدة الكرمل وعلاقته بواقع حياتنا". وفي ختام الذبيحة الإلهية، أقيم تطواف احتفالي بأيقونة، وتمثال العذراء، سيدة الكرمل.

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