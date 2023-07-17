ضحايا "عقار حدائق القبة".. "أوقاف شمال سيناء" تنعى إمام مسجد أبوبكر وأسرته

نعت مديرية أوقاف شمال سيناء، الشيخ محمد عبدالفتاح محمد منصور، إمام وخطيب مسجد أبو بكر الصديق بقرية المريح، التابعة لإدارة أوقاف رمانة، والذي لقي مصرعه وأسرته في انهيار عقار حدائق القبة.

وقدم الشيخ محمود مرزوق مدير المديرية، والشيخ عبد الباقي جودة مدير الدعوة، والشيخ حسين البنديرى مدير المتابعة والدعوة الإلكترونية والشيخ إسلام محرم مدير الإدارات ورؤساء الأقسام والمتابعة والتفتيش، التعازي في وفاة إمامُ وخطيب مسجد أبو بكر الصديق بقرية المريح وأسرته.

يذكر أن عدد ضحايا عقار حدائق القبة المنهار 8 متوفين، فيما يبحث رجال الإنقاذ البرى عن مفقودين، والعقار صادر له قرار ترميم كامل منذ 31 سنة وتحديدا في عام 1992، وألزمت مالكه بأعمال ترميم كاملة للعقار بسبب تآكل الجدران.

وأخلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، العقارات المحيطة بموقع حادث انهيار عقار حدائق القبة لحين الانتهاء من عمليات الإنقاذ، ويتم فحص المنازل للتأكد من سلامتها، وعدم تأثرها من انهيار العقار المجاور، كما تم قطع الكهرباء والغاز عن المنطقة كإجراء احترازي.