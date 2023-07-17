شيخ الأزهر يستقبل سفيرة الإمارات لدى القاهرة

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين بمشيخة الأزهر، السيدة السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة.

وأكَّد فضيلة الإمام الأكبر اعتزاز الأزهر بعلاقته بدولة الإمارات وقادتها الأصلاء برئاسة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتقديره لما تقدمه الإمارات من أنموذج مشرف لدول العالم العربي والإسلامي، وحرصها على نشر قيم الأخوة والتَّعايش الإنساني.

من جانبها، أعربت السفيرة مريم الكعبي عن سعادتها وفخرها بلقاء شيخ الأزهر، وتقدير دولة الإمارات للدور الرائد لفضيلة الإمام الأكبر في ترسيخ قيم التَّسامح والأخوة الإنسانية، وبيان الصورة السمحة والوسطية عن الدين الإسلامي، كما أبلغت شيخ الأزهر تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لفضيلته بدوام الصحة والعافية.