الأرصاد: المصيفون لا يجب أن يتعرضوا للشمس وقت الظهيرة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، إن حالة الطقس على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط أفضل من المحافظات الداخلية، ولكن نسبة الرطوبة تتجاوز 90% على سواحل البحر المتوسط.

وحذرت غانم، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، المصطافين من نزول البحر في أوقات ذروة ارتفاع درجات الحرارة، رغم انخفاض الحرارة في المناطق الساحلية مقارنةً بباقي أنحاء الجمهورية.

الابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، بأنه يسود طقس حار رطب نهارا، مشددة على الابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة وقت الظهيرة من الثانية عشر ظهرا وحتى الرابعة عصرًا.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد: “المصيفون لا يجب أن يتعرضوا للشمس وقت الظهيرة، ويفضل الجلوس أسفل الشمسيات”، معقبة: "لو هننزل البحر يبقى في فترة الصباح الباكر أو فترة ما بعد الساعة الرابعة عصرًا، ويجب تجنب البقاء لفترات طويلة داخل البحر".

ونصحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، بارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون، وتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل.