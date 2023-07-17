باحث فى الشئون الروسية: استهداف جسر القرم عملية إرهابية بامتياز (فيديو)

أكد الدكتور محمود الأفندي، الباحث في الشئون الروسية، أن حادث استهداف جسر القرم صباح اليوم هو عملية إرهابية بامتياز.



وقال "الأفندي"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، إننا تعودنا من الجانب الأوكراني أنه عندما يفشل في العمليات العسكرية يجنح نحو الإرهاب، مؤكدًا أن هذا الجسر لا يستخدم لنقل السلاح أو الدبابات، ولكنه يستخدم للنقل السياحي فقط.



وأضاف أن الهجوم على الجسر تسبب في حالة كر وفر ووفاة طفلة، لافتًا إلى أننا الآن في موسم سياحة، وهناك مئات الآلاف متواجدون من المواطنين الروس داخل جزيرة القرم، لذلك استهداف الجسر هو استهداف للمدنيين وبالتالي هي عملية إرهابية بامتياز.

وكانت السلطات الروسية أكدت أن جسر القرم استُهدف بواسطة مُسيرتين أوكرانيتين، مشيرة إلى أنه سيتم فتح تحقيق جنائي حول حادث الجسر.

وأوضحت السلطات الروسية، حسب نبأ عاجل على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن القوات الخاصة الأوكرانية نفذت هجوم جسر القرم.