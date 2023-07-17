برواتب تبدأ من 3 آلاف جنيه.. وظائف خالية فى شركات خاصة بالدقهلية

أعلنت مديرية القوى العاملة في محافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، عن توافر وظائف خالية في عدة شركات بالقطاع الخاص، في عدد من التخصصات، بينها لذوي القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر يوليو 2023 الجاري.

وأوضحت مديرية القوى العاملة بالدقهلية في بيان لها، على من يرغب في شغل الوظائف المتاحة أن يتوجه إلى المديرية في مبنى ديوان محافظة الدقهلية أو مكاتب العمل التابعة للمديرية أو الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة www.manpower.gov.eg..

يشار إلى أنه على الراغبين في التقدم لشغل الوظائف الخالية التوجه إلى وزارة القوى العاملة في 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر، وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك «الفرص»، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التي تقدمها.