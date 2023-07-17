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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"جبروت امرأة".. حررت ضد زوجها دعوى نفقة وشرعت في قتله

حبس
حبس

لم يمر على زواجهما سوى سنة واحدة تخيل خلالها الزوج بأنه سيدخل عش الزوجية وسيعيش في الجنة،  لكن سرعان ما انقلبت حياتهما رأسا على عقب بسبب كره زوجته لأهله ورغبتها الشديدة في إبعاده عنهم بكل الطرق الممكنة، ومن هنا زادت المشاكل والخلافات حتى وصلت لطريق مظلم، قرر خلالها  الزوج ترك منزل الزوجية حتى يهدأ كلا منهم ويعيد ترتيب أفكاره، وبعد فترة قليلة تفاجئ بتحرير زوجته ضده دعوى نفقة، وعندما أبدى اعتراضه على تصرفها، شرعت فى قتله مستخدمه آلة حادة.

أقوال المجني عليه 

أقر المجني عليه أمام جهات التحقيق المختصة، بتعدي زوجته عليه مستخدمة آلة حادة بعد مشادة كلامية نشبت بينها لاكتشافه تحريرها دعوى مطالبته بالنفقة وهى تعيش فى شقته ومن خيره.

اعترافات المتهمة 

أقرت المتهمة أمام جهات التحقيق المختصة بارتكابها جريمة التعدى بالضرب على زوجها وذلك بعد نشوب مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة وتشابك بالأيدي لاعتراضه على تحرير دعوى نفقة ضده ولرفضه الإنفاق عليها وتركه منزل الزوجية والإقامة عند أسرته بشكل كامل، فقام بالتعدي عليها بالضرب محاولا طردها من مسكن الزوجية مؤكدة بأنها “تدافع عن نفسها”. 

قرارات النيابة 

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الاثنين، إحالة المتهمة بالتعدي على زوجها بآلة حادة بسبب مشاجرة نشبت بينهم لرفعها دعوى نفقة ضده لمحكمة الجنايات .

ووجهت النيابة العامة للمتهمة تهمة الشروع فى قتل زوجها مستخدمة آلة حادة وذلك خلال مشاجرة نشبت بينهما لرفعها دعوى نفقة ضده. 

اعترافات المتهم أقوال المجني آلة حادة التعدى عليها بالضرب الشروع في قتل القاهرة الجديدة

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