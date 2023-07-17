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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برشلونة يحسم صفقة ضم أوريول روميو من جيرونا

أوريول روميو
أوريول روميو

اقترب نادي برشلونة الإسباني من حسم صفقة جديدة خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك لتدعيم خط وسط الميدان في الموسم الجديد 2023/ 2024.

برشلونة يتم اتفاقه مع أوريول روميو من جيرونا

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، والذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن نادي برشلونة نجح في إتمام صفقة الإسباني أوريول روميو، لاعب وسط جيرونا.

وأفاد الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو"، عبر حسابه على "تويتر"، أن أوريول روميو سيوّقع على عقود انضمامه إلى صفوف برشلونة بشكل رسمي خلال الأسبوع الحالي.

وأشار إلى أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، طلب التعاقد مع أوريول روميو، لتعويض رحيل القائد سيرجيو بوسكيتس.

وكان سيرجيو بوسكيتس قد رحل عن صفوف برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي بعد انتهاء عقده، لينضم إلى فريق إنتر ميامي الأمريكي.

ويُعد أوريول روميو ثالث صفقات برشلونة في الصيف الحالي استعدادًا للموسم المقبل، بعد التعاقد مع كل من الألماني إلكاي جوندوجان وإنيجو مارتينيز، بينما تعاقد النادي الكتالوني مع فيتور روكي، مهاجم أتلتيكو بارانينسي البرازيلي، بدءًا من موسم 2024/ 2025.

يذكر أن لاعب الوسط الإسباني، صاحب الـ31 عامًا، كان قد انضم إلى صفوف جيرونا في صيف 2022 الماضي، قادمًا من ساوثهامبتون الإنجليزي.

وشارك أوريول روميو في 36 مباراة مع جيرونا في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي 2022/ 2023، سجل خلالها هدفين فقط.

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