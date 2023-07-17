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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

37 مشروعًا جارٍ إنجازها بقرية إقليت بكوم أمبو ضمن مشروعات "حياة كريمة"

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وحدة حياة كريمة باستمرار الجولات الميدانية لتفقد نسب التنفيذ بمختلف المشروعات مع تذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول بجميع القرى والنجوع المستهدفة. 

جاء ذلك فى إطار حرصه على دفع معدلات الإنجاز بمشروعات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى (التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة).

من جانبه أكد المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة على القيام بجولة ميدانية للمرور على 37 مشروعا جار تنفيذها بقرية إقليت بمركز كوم أمبو التى تضم 19 قرية ونجعا وتابعا بإجمالى 60 ألف نسمة، مشيراً إلى أنه تم تفقد مشروعات إنشاء مراكز شباب فطيرة والرغامة البلد وعرب كيما، وأيضاً إنشاء سوق المواشى بأبوير، ومركز تنمية الأسرة والطفل بفطيرة بنسب تنفيذ 100% لكل مشروع.

وتابع أنه تم تفقد مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والزراعى، وأيضاً إنشاء وحدة الإسعاف، ومشروع إنشاء العمارات السكنية بعرب كيما بإجمالى 6 عمارات بنسب 95% لكل مشروع، علاوة على تفقد مشروع إنشاء محطة مياة الشرب بفطيرة بطاقة 34 ألف م2/يوم وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 80%.

وخلال الجولة الميدانية أوضح المهندس ناجح مصطفى أنه تم التشديد على الالتزام بتعليمات محافظ أسوان بمواصلة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتكثيف الجهود ورفع معدلات التنفيذ، مع الاهتمام بأعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام حول المشروعات التى وصل تنفيذها 100%، بحيث تتناسب مع الهوية البصرية المميزة لأسوان.

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة
أسوان التطوير الشامل للريف المصري الجولة الميدانية العمارات السكنية المبادرة الرئاسية المجمع الخدمي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية قرية إقليت

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