خلال 6 سنوات.. جامعة القاهرة تحصد نتاج تطوير كليات وظائف المستقبل
عقد اليوم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مؤتمرا صحفيا لإعلان حصاد 6 سنوات من العمل لتحويل الجامعة من الجيل الثالث إلى الجيل الرابع.
وأوضح "الخشت" خلال المؤتمر اهم و أبرز هذه النتائج لحصاد و إنشاء وتطوير كليات لوظائف المستقبل ومعاهد ومراكز جديدة، التي جاءت كالتالي:
- افتتاح أول كلية لعلوم النانو تكنولوجي الشرق الأوسط (٢٠٢٠).
- افتتاح مركز طب الأسنان الرقمي افتتاح مركز دعم ذوي الإعاقة.
- إنشاء أول مركز للاختبارات الإليكترونية بالقطاع الطبي. إنشاء أول مركز الدعم النفسي وإعادة بناء الذات.
- إنشاء أول مركز لدعم التوابع والمبتكرين والموهوبين.
- افتتاح أكبر معهد كونفوشيوس في الشرق الأوسط
- انشاء المركز العالمي للدراسات الأثرية بالأقصر
- إنشاء أول مركز تدريب ودليل مصري للتعامل الأخلاقي مع حيوانات التجارب
- تطوير كلية الحاسبات والمعلومات إلى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لتصبح أول كلية للذكاء الاصطناعي في مصر
- افتتاح حاضنة ريادة الأعمال.
- قرب انتهاء وزارة الاتصالات من إنشاء مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بأرض الجامعة في بين السرايات».
تطوير مركز التعليم المفتوح إلى مركز للتعليم المدمج
- تطوير معهد الدراسات الأفريقية العليا إلى كلية.
- تطوير معهد الدراسات العليا للبحوث الإحصائية إلى كلية الدولية.
- البدء في إنشاء كلية الطاقة والطاقة المتجددة في جامعة القاهرة الدولية.
- البدء في إنشاء كلية الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في جامعة القاهرة الدولية.
البدء في إنشاء كلية تكنولوجية وعلوم الفضاء في جامعة القاهرة الدولية.
- مشروع كلية التمريض الجديدة ومعهد التمريض الجديد.