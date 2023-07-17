خلال 6 سنوات.. جامعة القاهرة تحصد نتاج تطوير كليات وظائف المستقبل

عقد اليوم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مؤتمرا صحفيا لإعلان حصاد 6 سنوات من العمل لتحويل الجامعة من الجيل الثالث إلى الجيل الرابع.

وأوضح "الخشت" خلال المؤتمر اهم و أبرز هذه النتائج لحصاد و إنشاء وتطوير كليات لوظائف المستقبل ومعاهد ومراكز جديدة، التي جاءت كالتالي: