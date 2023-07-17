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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خلال 6 سنوات.. جامعة القاهرة تحصد نتاج تطوير كليات وظائف المستقبل

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

عقد اليوم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مؤتمرا صحفيا لإعلان حصاد 6 سنوات من العمل لتحويل الجامعة من الجيل الثالث إلى الجيل الرابع.

وأوضح "الخشت" خلال المؤتمر  اهم و أبرز هذه النتائج لحصاد و إنشاء وتطوير كليات لوظائف المستقبل ومعاهد ومراكز جديدة، التي جاءت كالتالي:

  • افتتاح أول كلية لعلوم النانو تكنولوجي الشرق الأوسط (٢٠٢٠).
  • افتتاح مركز طب الأسنان الرقمي افتتاح مركز دعم ذوي الإعاقة.
  • إنشاء أول مركز للاختبارات الإليكترونية بالقطاع الطبي. إنشاء أول مركز الدعم النفسي وإعادة بناء الذات.
  • إنشاء أول مركز لدعم التوابع والمبتكرين والموهوبين.
  • افتتاح أكبر معهد كونفوشيوس في الشرق الأوسط
  • انشاء المركز العالمي للدراسات الأثرية بالأقصر
  • إنشاء أول مركز تدريب ودليل مصري للتعامل الأخلاقي مع حيوانات التجارب
  • تطوير كلية الحاسبات والمعلومات إلى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لتصبح أول كلية للذكاء الاصطناعي في مصر
  • افتتاح حاضنة ريادة الأعمال.
  • قرب انتهاء وزارة الاتصالات من إنشاء مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بأرض الجامعة في بين السرايات».
    تطوير مركز التعليم المفتوح إلى مركز للتعليم المدمج
  • تطوير معهد الدراسات الأفريقية العليا إلى كلية.
  • تطوير معهد الدراسات العليا للبحوث الإحصائية إلى كلية  الدولية.
  • البدء في إنشاء كلية الطاقة والطاقة المتجددة في جامعة القاهرة الدولية.
  • البدء في إنشاء كلية الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في جامعة القاهرة الدولية. 
    البدء في إنشاء كلية تكنولوجية وعلوم الفضاء في جامعة القاهرة الدولية.
  • مشروع كلية التمريض الجديدة ومعهد التمريض الجديد.

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