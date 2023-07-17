"القاهرة الإخبارية": مصادر روسية ترجح أن الهجوم على القرم نفذته طائرات تابعة لـ"الناتو"

قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، نقلًا عن مصادر عسكرية روسية، إنه من المرجح أن الهجوم على جسر القرم نفذته طائرات دون طيار تابعة لحلف الناتو.

وأضاف "مشيك" خلال رسالة على الهواء، اليوم الإثنين، أن ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية اتهمت نظام كييف بأنه وراء الهجوم على جسر القرم ووصفته بـ"الإرهابي"، مشيرًا إلى أن لجنة التحقيقات أكدت مقتل شخصين.

وذكر مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن السلطات الروسية تؤكد أن استمرار العملية العسكرية يحمي روسيا، مشيراً إلى أنه جرى استئناف حركة العبارات، لكن حركة القطارات والسيارات المتوجهة عبر جسر القرم ما زالت متوقفة.

واتهمت روسيا أوكرانيا بتنفيذ هجوم، اليوم، على الجسر الذي يربط بين البر الروسي وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، بدءًا من العام 2014.