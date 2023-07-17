تضامن الأقصر توزع منح مالية لـ 500 أسرة من فاقدي العائل وغير القادرين

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي، احتفالية كبرى بقاعة الفور سيزون بمحافظة الأقصر، بمشاركة مكتب مشروعات الأورمان، وذلك بهدف توزيع منح مالية لعدد 500 أسرة من فاقدي العائل وغير القادرين بقرى مراكز محافظة الأقصر، بتكلفة إجمالية وصلت مليون جنيه.



جاء ذلك بحضور محمد حسين بغدادى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، وقيادات جمعية الأورمان، وفي إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.



وأكد محمد حسين بغدادى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، أن توزيع المساعدات النقدية جاء بغرض المساهمة في رفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودة الدخل والتي يعجز دخلها عن مجابهة الظروف المعيشية والصحية والتعليمية التي تمر بها الأسرة مثل الأسرة المعيلة، والأيتام، والأسر التي تعاني من الأمراض المزمنة.



وأشاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر تحت قيادة محمد حسين بغدادى لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذى تقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به فى برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين.



وأوضح شعبان، أن الأورمان لايتوقف دورها على تقديم المساعدات المالية فقط، مشيرًا إلى أن أنشطة الأورمان تضم عمل قوافل علاجية وأشعة للحالات المستحقة بمستشفى الجامعى بالأقصر، بجانب توزيع السماعات الطبية لضعاف السمع وأجهزة تعويضة وإقامة أكشاك.



وأضاف أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة.