جدران متآكلة وصيانة.. معاينة النيابة تكشف أسباب انهيار عقار عزبة مكاوي

كشفت معاينة فريق نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، عن تفاصيل معاينة مقر انهيار عقار في منطقة حدائق القبة.

وتبين أن العقار مكون من أربعة طوابق بمنطقة حدائق القبة وتحديدا في شارع ٨ متر بمنطقة عزبة مكاوي، وتبين انه انهار بسبب قدمه وتآكل الجدران.

وتبين أن القرار صادر له قرارات ترميم وإنذار بالإزالة موجه إلى مالك العقار ولكنه لم ينفذه.

كما كشفت النيابة عن محاولة أحد السكان إجراء صيانة لجدران شقته وهدم أخرى مما تسببت عمليات الهدم والصيانة في سقوط المنزل الذي يقطن فيه أكثر من ٤ آسر، كما تبين انهيار العقار بكامل طوابقه وتأثر ثلاثة عقارات مجاورة بشروخ وتصدعات في الحوائط.

وأمرت النيابة بانتداب خبراء لجنة هندسية لفحص أسباب الانهيار، والاستعلام عن العقار من الحي، وفحص أوراقه، وقرارات الإزالة الصادرة ضده، كما استمعت إلي أقوال عدد من شهود العيان بمحيط الحادث، وطلبت تحريات المباحث.

وارتفع عدد ضحايا عقار حدائق القبة المنهار إلى 8 متوفيين فيما يبحث رجال الإنقاذ البرى عن مفقودين.

وأسفر الحادث عن وفاة كلا من محمدع، 39 سنة، وشهد إ، 41 سنة. وكريمة إبراهيم 25 سنة، وروجينا محمد عبد الفتاح 4 سنوا، فاطمة ع، 32 سنة، نسمة ع، 26 سنة ، وعلي ج، عام واحد، كما أصيب كلا من ياسين م، 9 سنوات، وسارة ح، واثنين آخرين، تم نقلهم لمستشفى الدمرداش لتلقى العلاج.