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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم شمال سيناء" يتفقد سير امتحانات الدور الثاني للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد حمزة رضوان وكيل  وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، سير لجان امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل للفصل الدراسي الثاني لعام 2022/2023.

وأدى طلاب المرحلة الابتدائية للصفين الرابع والخامس الامتحانات في الفترة الأولى لمادة الدراسات الاجتماعيه وبلغ زمن الإجابة ساعة ونصف، وفي الفترة الثانية مادة تكنولوجيا المعلومات والحاسبات وبلغ زمن الإجابة ساعة ونصف.

وبلغ طلاب الصف الرابع لمادة الدراسات 528 طالبا وطالبة ومادة تكنولوجيا المعلومات والحاسبات 484 طالبا وطالبة وبلغ طلاب الصف الخامس لمادة الدراسات 305 طلاب وطالبات ومادة تكنولوجيا المعلومات والحاسبات 276 طالبا وطالبة.


أما طلاب الصف السادس أدوا الامتحان اليوم في مادة العلوم وبلغ زمن الإجابة ساعة ونصف ويبلغ عدد الطلاب 465 طالبا وطالبة.

كما أدى طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي الامتحان في الفترة  الأولى في مادة الهندسة ويبلغ زمن الإجابة ساعتان وفي الفترة الثانية في مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وبلغ زمن الإجابة ساعة ونصف وبلغ عدد طلاب الصف الاول في مادة الهندسة 1522  طالبا وطالبة وفي مادة الكمبيوتر 2839 طالبا وطالبة.


وبلغ أعداد الصف الثاني في مادة الهندسة 2872 طالبا وطالبة وفي مادة الكمبيوتر 451 طالبا وطالبة وبلغ عدد طلاب الصف الأول الثانوي 1465 طالبا وطالبة.


وبلغ عدد طلاب الصف الثاني الثانوي 1522 طالبا وطالبة وبالنسبة للمرحلة الثانوية العامة أدى طلاب الصف الأول الثانوي والبالغ عددهم 429  في مادة اللغة الفرنسية وبلغ عدد الصف الثاني 372 طالبا وطالبة الامتحان في مادة الفيزياء.

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