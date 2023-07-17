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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بعد الهجوم على جسر القرم.. ميدفيديف يدعو لتدمير "القيادة العليا للجماعات الإرهابية"

دميتري ميدفيديف
دميتري ميدفيديف

دعا نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، إلى تدمير "القيادة العليا للجماعات الإرهابية" بعد الهجوم على جسر القرم، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين.

كانت قد أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب عن أن جسر القرم تعرض لهجوم باستخدام زورقين مسيّرين أوكرانيين، صباح اليوم الإثنين.

وقالت اللجنة إن "الهجوم وقع في الساعة 03:05 صباحا، حيث هاجم زورقان مسيّران أوكرانيان جسر القرم. ونتيجة للعمل الإرهابي، تضرر الطريق في جسر القرم".

وأضافت أنه "نتيجة للعمل الإرهابي الذي نفذته الأجهزة المختصة الأوكرانية، قتل مدنيان وأصيب طفل".

وحسب اللجنة، تعمل خدمات الطوارئ في مكان الحادث، وتقوم وكالات إنفاذ القانون بتنفيذ جميع الإجراءات التشغيلية والتحقيقية اللازمة.

دميتري ميدفيديف ميدفيديف جسرالقرم

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