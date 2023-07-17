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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس النواب يهنئ الرئيس السيسى بالعام الهجرى الجديد

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٤٥هـ.

جاء في نص برقية التهنئة:
“يطيب لي بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، أن أغتنم مناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة، لأعرب لسيادتكم عن خالص التهاني وأصدق الأمنيات بموفور الصحة ودوام العافية، سائلا الله- جلت قدرته- أن يسدد بالتوفيق كل جهد مخلص يسعى لتقدم مصر، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على سيادتكم ووطننا الغالي، والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.. وكل عام وسيادتكم بخير”. 

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