وزير الداخلية يهنئ مدبولي ورئيسي "النواب والشيوخ" بالعام الهجري الجديد

بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة العام الهجرى الجديد 1445 هـ.. جاء فيها، يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1445هــ أن نعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى وأسمى الأمانى بدوام التوفيق والسداد.

وتابع في البرقية، نحن نستوحي من هذه المناسبة قيم التضحية والعطاء والفداء لتأسيس ركائز دولة الحق والخير والوسطية والنماء.. نبتهل إلى المولى تعالى أن يسدد جهود المخلصين لدفع مسيرة العمل الوطني للمزيد من النجاحات ليتحقق للشعب المصري العظيم طموحاته في غدٍ مفعم بالازدهار والرخاء، حفظ الله مصر الكنانة ورعى رجالها وأبطالها.. وكلل بالنجاح خطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير.

وبعث برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب جاء بها، بمناسبة الاحتفال بقرب حلول العام الهجرى الجديد 1445هـ يُسعدنى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهنئة سائلين المولى جلت قدرته أن يكلل مسيرتكم الوطنية المخلصة بالتوفيق والسداد.

وأضاف، إننا نستوحي من هذه الذكرى العطرة ما قدمه المصطفى صلى الله عليه وسلم للإنسانية من تعاليم السلام والتعايش والإخاء.. ونستلهم من سيرته النبوية الشريفة قيم السماحة والوسطية والاعتدال.. تلك التعاليم والقيم التي تعلن للعالم براءة الإسلام من التطرف والغدر وإزهاق أرواح الأبرياء، ونحن في هيئة الشرطة إذ نمضى بعزيمة لا تلين لتأمين حاضر أمتنا وسعيها نحو التقدم والنماء.. لنرجو لمسيرة سيادتكم الوطنية دوام التوفيق والسداد.

كما بعث الوزير برقية تهنئة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بمناسبة العام الهجري الجديد 1445 هـ.. جاء بها، بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد 1445 هـ يشرفني أن أبعث لسيادتكم وللسادة الوكلاء وأعضاء مجلس الشيوخ الموقر تهنئة وأصدق الأمنيات، ونحن إذ نستقى من تلك المناسبة المباركة خطوات النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فى ترسيخ ثوابت الدولة لنتوجه للمولى جلت قدرته أن يسدد بالتوفيق كل جهد يسعى بنُبل لرفعة مسيرة العمل الوطني والارتقاء بمعدلات الأداء، حفــظ الله مصر واحة للخير والأمان.