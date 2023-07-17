وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسى بالعام الهجرى الجديد

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة العام الهجري الجديد 1445 هـ.

وقال وزير الداخلية في برقيته: "في ذكرى الأعياد تتهادى إلى الأذهان الآمال والطموحات.. وبمناسبة إشراقة العام الهجرى الجديد 1445 هـ، يطيب لي وهيئة الشرطة أن نعرب لسيادتكم عن أصدق التهاني وخالص التمنيات بدوام التوفيق والسداد".

وأضاف: "ونحن فى ظلال تلك الذكرى العطرة بما تحمله أحداثها من قيم وفضائل رسخها وتحلى بها صاحبها المصطفى صلى الله عليه وسلم.. لنتوجه للمولى جلت قدرته أن يجعله عام خير وبركة ونماء.. يواصل فيه الشعب المصري العظيم التكاتف صفاً واحداً خلف قيادتكم الحكيمة لجني ثمار التنمية والازدهار.

حفظ الله مصر الكنانة ورعى رجالها وأبطالها.. وحفظكم سيادة الرئيس لقيادة مسيرة الوطن للمزيد من الرفعة والسمو والرخاء".