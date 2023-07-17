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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية شرطة الاحتلال، حسبما ذكرت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقال شهود عيان إن مستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، وتجولوا في الباحات الشرقية، قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة، وتلقَّوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وأحرق مستوطنون 4 سيارات وخطوا شعارات عنصرية في قرية أبو غوش، غرب مدينة القدس المحتلة، وهذه المرة الثانية خلال الأشهر الأخيرة، التي يتم فيها تنفيذ اعتداء إرهابي من هذا النوع في قرية أبو غوش.

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