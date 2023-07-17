سحب 1799 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

تمكنت الأجهزة المختصة، اليوم الإثنين، من سحب 1799 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية

كانت الوزارة قد بدأت في تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم يقم أصحابها بتركيب الملصق، أو ذات الملصق التالف، أو المتعمد إخفاؤه، أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته منذ 18 سبتمبر الماضي، وتشمل العقوبات سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر والحبس.