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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: بالدى يرفض عرض مانشستر سيتى ويحسم مصيره مع برشلونة

أليخاندرو بالدي
أليخاندرو بالدي

يواصل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي محاولاته لإبرام صفقة قوية من صفوف برشلونة الإسباني، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

مانشستر سيتى يُغرى بالدى.. واللاعب يحسم موقفه مع برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مانشستر سيتي أبدى رغبته في التعاقد مع الإسباني أليخاندرو بالدي، ظهير أيسر برشلونة، في الصيف الحالي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية، أن مسئولي مانشستر سيتي حاولوا إغراء بالدي بالانضمام إلى صفوف الفريق، من خلال منحه راتبًا أكبر بكثير مما سيتقاضاه مع برشلونة في حال تمديد عقده.

ومن المقرر أن ينتهي عقد بالدي الحالي رفقة برشلونة في يونيو 2024، ولكن إدارة النادي الكتالوني تحاول تجديد عقده حتى عام 2027.

من جانبه، أكد أليخاندرو بالدي رغبته في الاستمرار مع برشلونة، تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز، حيث يرى مستقبله داخل قلعة "كامب نو".

وأوضحت الصحيفة، أنه رغم عدم استقرار نادي برشلونة ماديًا، ولكن بالدي يعلم جيدًا مدى أهمية تواجده في الفريق، خاصة بعد رحيل الظهير جوردي ألبا، الأمر الذي سيمنحه فرصة المشاركة أساسيًا في الموسم الجديد 2023-2024.

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