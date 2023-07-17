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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"المركزى": المعاملات المصرفية عبر الإنترنت سجلت 3 تريليونات جنيه فى 6 أشهر

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

قال رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن المعاملات المصرفية عبر الإنترنت، سجلت 3 تريليونات جنيه خلال الـ6 أشهر الماضية.

وأضاف "أبوالنجا"، خلال مؤتمر سيملس شمال إفريقيا، اليوم الإثنين، أن عدد بطاقات ميزة الوطنية ارتفع إلى 33 مليون بطاقة، وارتفعت محافظ الهاتف المحمول إلى 30 مليون محفظة بنهاية مارس 2023. 

وكشف عن قيام العملاء بإجراء معاملات تبلغ 20.3 مليون معاملة عبر تطبيق "إنستا باي" اللحظي، بقيمة 112.7 مليار جنيه خلال عام من إطلاق التطبيق فقط.

ولفت إلى أن البنك المركزي أصدار القواعد التنظيمية للبنوك الرقمية، بما ينعكس بالإيجاب على السوق، ويُساعد في السوق لشرائح جديدة من العملاء.

وأشار إلى إطلاق البنك المركزي الفوج الثالث من المختبر التنظيمي الخاص بالتمويل الجماعي، لافتًا إلى إصدار النسخة السنوية الجديدة من تقرير فينتك إيجيبت، حيث يسلط الضوء على آخر تطورات التكنولوجيا المالية وتحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية للشركات العاملة في القطاع في مصر. 

ونوه بأن البنك المركزي يعمل على استغلال الفرص ومواكبة تطورات التكنولوجيا المالية عالميًا، بما يحقق أقصى استفادة للسوق المصرية.

رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري المعاملات المصرفية عبر الانترنت مؤتمر سيملس شمال أفريقيا عدد بطاقات ميزة الوطنية ارتفع إلى 33 مليون بطاقة ارتفعت محافظ الهاتف المحمول إلى 30 مليون محفظة بنهاية مارس 2023

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