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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة شقيقين للجنايات بتهمة قتل عامل

جريدة الدستور

قررت نيابة عين شمس إحالة شقيقين لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل عامل بسبب خلافات مالية بينهما.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم) مُسجاة على الأرض بالشقة محل سكنه بدائرة القسم وبها طلق ناري بالرقبة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (أحد الأشخاص وشقيقه - مقيمين بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار ).. وبمواجهتهما اعترف أحدهما بوجود خلافات بينه والمجني عليه، قام على إثرها بالاستعانة بشقيقه وتوجها لمحل سكن المجني عليه فحدثت بينهما مشادة كلامية قام خلالها أحد المتهمين بإطلاق عيار ناري على المجني عليه من السلاح المضبوط بحوزتهما.

 

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