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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس ديلر 4 أيام لاتهامه بترويج الهيروين على عملائه فى الجيزة

متهم
متهم

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس ديلر 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بترويج الهيروين على عملائه بالجيزة، وطالبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

أرشد مسجل خطر، ألقى رجال المباحث القبض عليه وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، عن تاجر مواد مخدرة تحصل منه على المخدر، واعترف المتهم بأنه يتولى ترويجه بين عملائه بعدة مناطق في الجيزة لتحقيق مكاسب مادية طائلة.

وأشار المتهم خلال اعترافاته إلى أنه حوّل مسكنه لمخزن للمواد المخدرة، تمهيدا للتواصل مع عملائه، واعترف بحيازته المخدر بقصد الاتجار، فتم إحالته إلى النيابة التي باشرت التحقيق، وكشفت معلومات وردت لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عن تورط عاطل فى الاتجار بالمواد المخدرة، واستعداده لترويج كمية منها.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم بعد رصد تحركاته، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، اعترف بحيازتها للاتجار بها، بالإضافة إلى هاتف محمول ومبلغ مالي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

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