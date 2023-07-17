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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس السائق المتهم بالاصطدام بسيدة في الدقي

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس السائق المتهم بالاصطدام بسيدة في الدقي وإحداث إصابتها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

فيما أمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

ونجحت وزارة الداخلية، في ضبط السائق المتهم بالاصطدام بسيدة في الدقي، حيث تداول على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" الادعاء بقيام سيارة "ميكروباص" "غير محددة"، بالاصطدام بإحدى السيدات بمنطقة الدقى بالجيزة. 

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 14 الجارى تبلغ لقسم شرطة الدقى من "إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم"، بتضررها من قائد سيارة "ميكروباص" لقيامه بالاصطدام بها وإحداث إصابتها، وذلك حال تواجدها بدائرة القسم، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه سائق - مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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