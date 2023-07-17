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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهم باختطاف طالب فى البساتين بسبب خلافات مع والدته

ضبط متهم
ضبط متهم

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (مالك ورشة- مقيم بدائرة القسم) بغياب نجله (طالب 13 سنة). 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين مُشاهدة (مالك محل- مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى) حال اصطحابه الطفل من أمام العقار سكنه، واستقلالهما مركبة "توك توك". 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين والدة المجنى عليه اختمرت فى ذهنه فكرة اختطاف نجلها واحتجازه بإحدى الشقق السكنية المُستأجرة بدائرة قسم شرطة دار السلام، ومساومة والده على إطلاق سراحه مقابل استرداد المبلغ المالى المشار إليه.. وتم بإرشاده تحرير الطفل المذكـور "دون إصابات".

مديرية امن القاهرة قسم شرطة منشأة ناصر وزارة الداخلية سم شرطة المعادى

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