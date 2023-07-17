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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنظيم معرض جديد لدعم 450 أسرة بـ8 قرى فى المنوفية

معارض للأسر الأولى
معارض للأسر الأولى بالرعاية في المنوفية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية وجمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى فى تنظيم معرض جديد بقرية سبك الأحد مركز أشمون، وذلك بهدف توزيع ملابس جديدة بالمجان على (450) أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية من الأيتام وغير القادرين، بقرى سبك الأحد وعزبة الباشا وعزبة المعاشات وعزبة محليس وديرب نجم وكفر المرازيق ومقطع الحجر وكوبري بركة مركز أشمون. 

يأتي ذلك فى إطار حرص الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، خاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجاً، واستمرارا للدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ووجّه اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، الشكر لجميع القائمين على هذا العمل الخيري، والذي ساهم في إدخال السعادة على الأسر الأكثر احتياجًا من خلال توفير ما يحتاجونه من ملابس جديدة، ويترك للمواطن حرية الاختيار، واقتناء كل ما يريده دون أي تدخل، حفاظًا على مشاعر المستفيدين.

وأوضح أن الجمعية بمحافظة المنوفية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، منها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، وكذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين.

احتياجاتهم احتياج ا اجتماعى اجونة احتياجات أسر الأولى بالرعاية استمرارا تقديم الرعاية

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