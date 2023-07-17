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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

فحص كاميرات المراقبة لكشف ملابسات العثور على جثة طفل وسط القمامة بالوراق

كاميرات
كاميرات

يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على جثة طفل حديث الولادة في منطقة الوراق، لكشف هوية المتورط في التخلص منها، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان. 

وناظر رجال المباحث الجثة، وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بها، ورجحت التحريات الأولية أنه تم التخلص من الطفل عقب ولادته، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

وكانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد العثور على جثة وسط القمامة في الوراق، توجهت قوة أمنية لمكان البلاغ، وعثر على جثة طفل حديث الولادة، لا توجد به أي إصابات ظاهرية. 

تم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، للتوصل لهوية المتهم بالتخلص من الطفل بمكان العثور عليه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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