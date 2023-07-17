لقاء اليوم المفتوح.. رئيس مدينة الأقصر يستمع لشكاوى المواطنين

نفذ اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، فعاليات لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين لبحث مطالبهم، والذي يعقده أسبوعيًا بمقر ديوان عام مجلس مدينة الأقصر، وذلك في حضور التنفيذيين المعنيين، لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشكاوى والطلبات المقدمة.

واستقبل رئيس مدينة الأقصر، خلال اللقاء (12) شكوى من المواطنين، والتي منها ما يتعلق بطلبات مرافق عامة، تراخيص بناء، وتراخيص محلات، والتقنين على أراضي الدولة، وتأجير باكيات بالأسواق الحكومية، وغيرها، وذلك في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بعقد لقاء أسبوعي للمواطنين كل في مركزه ومدينته، لبحث شكاوى المواطنين وتوفير الحلول والبدائل المناسبة، في إطار القانون والمتاح من الإمكانيات، وسرعة اتخاذ الحلول والاتفاق على خطوات وإجراءات التنفيذ، وانتهاج سياسة الباب المفتوح لكسر أية حواجز بين المسؤول والمواطن.

وشدد رئيس مدينة الأقصر، على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك من أجل الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الاجتماعي والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقوانين.

ومن جانبه ، كلف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، رؤساء المراكز والمدن بعقد لقاء أسبوعي للمواطنين كل في مركزه ومدينته، لبحث شكاوى المواطنين وتوفير الحلول والبدائل المناسبة، في إطار القانون والمتاح من إمكانات، وذلك في حضور التنفيذيين المعنيين، لسرعة اتخاذ الحلول والاتفاق على خطوات وإجراءات التنفيذ.

وأكد محافظ الأقصر، أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، مؤكدا أنه يتم الاعتماد على كل وسائل استقبال الشكاوى، من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة، حيث أنه يتم الاعتماد على كافة وسائل التعامل مع الشكاوى، من خلال استقبال الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.