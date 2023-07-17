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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة لإزالة التعديات المخالفة بشوارع العريش

إزالة التعديات المخالفة
إزالة التعديات المخالفة

زار اللواء أسامة أحمد عَفش، رئيس مركز ومدينة العريش محافظة شمال سيناء، اليوم، محور طريق الفاتح، لمتابعة حملة إزالة التعديات والزوائد المخالفة لخط التنظيم بشوارع مدينة العريش، وذلك في إطار تيسير الأعمال وتمهيدا لوضع الإنترلوك بمنطقة كرم أبونجيله، ومنطقة آل أيوب شارع محور البحر.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الوزير محافظ شمال سيناء، بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش والحرص على ممتلكات الدولة وإزالة التعديات عليها، حيث تم إزالة سور بدون تصريح بمنطقة آل أيوب وذلك بالمخالفة للقانون وسوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وأكد رئيس المدينة على المواطنين الالتزام بتنفيذ قوانين البناء الحديث، وعدم الشروع بأي مباني سواء أسوار أو مباني دون ترخيص ساري وتصريح رسمي من مجلس المدينة.

رافقه في الجولة سكرتير عام للمجلس، ومدير الإدارة الهندسية والتغيرات المكانية، والعلاقات العامة.

وفي نفس السياق، أصدر وكيل الوزارة اللواء أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، تعليماته للإدارة الهندسية بإزالة جميع الاشغالات والزوائد التنظيمية للمحلات التجارية والبيوت بشارع شكري القوتلي، بداية من مسجد أم القرى حتى شارع محور البحر، والعمل على رفع جميع الاشغالات بالمنطقة، وذلك استعدادًا لرفع كفاءة الشارع ورصفه بالكامل ضمن خطة تطوير العشوائيات بالمنطقة.

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