تشكيل لجنة هندسية من الحى ومحافظة القاهرة لفحص أسباب انهيار عقار حدائق القبة

أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية بتشكيل لجنة هندسية من حي حدائق القبة ومحافظة القاهرة، لفحص أسباب انهيار العقار الذي تسبب في مصرع وإصابة 10 أشخاص.

كما طلبت النيابة إعداد تقرير عن حالة العقار وطبيعته، وإذا كانت صادرة بحقه من قبل قرارات إزالة أو ترميم، وبيان حالة وسلامة العقارات المجاورة، حفاظًا على حياة السكان.

وكان فريق من نيابة غرب القاهرة الكلية قد انتقل، منذ قليل، إلى مكان انهيار عقار مكون من 5 طوابق فى حدائق القبة، والذي أسفر عن مصرع وإصابة 10 أشخاص.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضى و4 طوابق.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين، كما دفع حى الأربعين بمعدات لرفع الأنقاض، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.