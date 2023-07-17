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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"طب بيطري شمال سيناء" تُنفذ برنامجًا تدريبيًا لصقل مهارات الطلاب

طب بيطري شمال سيناء
طب بيطري شمال سيناء

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة شمال سيناء، برنامج التدريب الميداني الصيفى، لعام ٢٠٢٣، للطلاب الناجحين من كلية الطب البيطرى بالعريش لمدة ٨ أسابيع، وذلك تعزيزا للتعاون المستمر والمثمر والفعال مع كليتي الطب البيطري بجامعة قناة السويس وجامعة العريش، في مجالات عديدة والتي تتضمن التدريب.
وتشمل عملية التدريب برنامجًا  نظريا عبارة عن  محاضرات نظرية فى جميع المجالات البيطرية.
كما يشمل البرنامج  تدريبًا عمليًّا على (أعمال التحصين - أعمال التقصى الوبائي - الكشف والعلاج بالوحدات البيطرية - قوافل طبية بيطرية - التفتيش والمجازر.

وشمل البرنامج التدريبي أيضًا، جولة للتفتيش على اللحوم ومراقبة الأغذية، تحت اشراف مديرية الطب البيطري شمال سيناء ، د عبير حجاب  مدير عام المديرية، ود.عمر عبد الفتاح :مدير إدارة المجازر والتفتيش، ود.نيفين نبيل الأهتم  رئيس قسم التفتيش ، ود.سمر احمد عبد العزيز  المنسق العام للجولة.
وقالت الدكتورة عبير حجاب، مدير عام مديرية الطب البيطري بالمحافظة، إن البرنامج التدريبي  يأتي ضمن أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠م.  

وتوجيهات القيادة السياسية لرفع كفاءة الشباب و تجهيزهم ل سوق العمل.

وإيمانا من مديرية الطب البيطري بالمحافظة، بأهمية إعداد جيل من الاطباء البيطريين الذي يتميز بالكفاءة، إلى جانب المساهمة في صقل خبراتهم.

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