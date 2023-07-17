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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. صرف تعويضات لأصحاب المبانى المتضررة بالشيخ زويد

صرف تعويضات
صرف تعويضات

أعلن مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء عن قائمة بأسماء من تقرر صرف تعويضات لهم من أصحاب المباني المتضررة المستحقة للصرف بمركز ومدينة الشيخ زويد.

وتضمن البيان قائمة أسماء تقرر الصرف لهم بتاريخ استحقاق يوم 2023/7/18 ببطاقة الرقم القومي.
وهم: حسن حسان حسن محمد، سلامة حسین سلامة أبوحساني، تامر محمد سالم سالمان، سلامة حمید سلامة سواركة، أشرف سالمان احمید سلامة، سليمان رشید سلیمان رشید، أحمد على عيد على، أسعد مسعود أسعد سلیمان، محمود محمد عید مسلم، عبدالسلام حسين عبدالرازق عبيد، سلیم حميد سليم أبوالعراج، فاطمة عيد غيث سواركة، هنية عبدالله سلمي سالم، صالح محمد عياش، حنان عبدالفتاح نصر مسلم، سالمة سلامة سلیمان سويلم، أحمد رشید محمد سلیمان، أحمد محمد علی حسین، أحمد إبراهيم سالم رفاعي، جهاد محمد سلیمان رشید، عماد أحمد عید مسلم.

وبيان بقائمة من تقرر الصرف لهم بتاريخ استحقاق يوم 2023/7/19، وهم:
صبحة احميدان محمد أبوالعراج، عبدالحميد اشریف صلاح راشد، يوسف حمدان عودة الله أبوالعراج، ربيع عيد عواد سليم، حمدان سالمان حمدان أبوالعراج، مجدي عيد عواد سليم، محمد حماد جميعان سالم، توفيق محمد سلامة حسن، عبدالرحمن سويلم سالم عبدون، ورثة/ صابر علي عيد، صبحة سلامة مسلم العطشان، خالد اجمیعان جمعان جمعة، عماد أحمد عید مسلم، طه حسین مسلم عيطة، مصطفى أيوب سلمي فرج، محمد عبدلرحمن سالم مبارك، أحمد رشید محمد سلیمان، أحمد مجدي على حسين، نور حماد اجمیعان سالم.

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