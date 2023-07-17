النيابة تستمع لأقوال شهود عيان حول انهيار عقار بحدائق القبة

انتقل فريق من نيابة حدائق القبة، اليوم الإثنين، لموقع انهيار عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة حدائق القبة.

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان حول ملابسات الحادث، وأمرت بالاستعلام عن حالة المصابين لسماع أقوالهم، كما أمرت بالتصريح بدفن المتوفين بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

وشهدت منطقة حدائق القبة، صباح اليوم الإثنين، انهيار عقار سكني مكون من 4 طوابق بمنطقة حدائق القبة، مما أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

وتلقت الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا يفيد بسقوط عقار مكون من 4 طوابق بشارع مكاوي بنطاق دائرة قسم شرطة حدائق القبة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لانتشال الضحايا من أسفل الأنقاض، وحتى الآن تمكنت من انتشال 6 جثامين أسفل الأنقاض، وأصيب 4 آخرون، وتم نقلهم لمستشفى الدمرداش لتلقي العلاج اللازم.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها لانتشال الضحايا، وتحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.