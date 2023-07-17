ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تستمع لأقوال شهود عيان حول انهيار عقار بحدائق القبة

انهيار عقار
انهيار عقار

انتقل فريق من نيابة حدائق القبة، اليوم الإثنين، لموقع انهيار عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة حدائق القبة.

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان حول ملابسات الحادث، وأمرت بالاستعلام عن حالة المصابين لسماع أقوالهم، كما أمرت بالتصريح بدفن المتوفين بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

وشهدت منطقة حدائق القبة، صباح اليوم الإثنين، انهيار عقار سكني مكون من 4 طوابق بمنطقة حدائق القبة، مما أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

وتلقت الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا يفيد بسقوط عقار مكون من 4 طوابق بشارع مكاوي بنطاق دائرة قسم شرطة حدائق القبة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لانتشال الضحايا من أسفل الأنقاض، وحتى الآن تمكنت من انتشال 6 جثامين أسفل الأنقاض، وأصيب 4 آخرون، وتم نقلهم لمستشفى الدمرداش لتلقي العلاج اللازم.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها لانتشال الضحايا، وتحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

إصابة 4 4 طوابق اسفل الانقاض الاستعلام عن حالة المصابين الحماية المدنية الضحايا

الأكثر قراءة

مصرع 6 وإصابة 4 فى انهيار عقار سكنى بحدائق القبة

المتهم بقتل "أيمن سويكر" يصل مقر محاكمته في الفيوم

إحالة سيدة للمحاكمة لسرقتها مشغولات ذهبية وبيعها فى الصاغة

تجديد حبس المتهم بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج 15 يومًا

استمرار حبس المتهم بغسل 34 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

الزراعة: بدء حصاد الأرز 20 أغسطس.. والمحصول جيد ويبشر بإنتاج وفير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"شواظ 1".. ما العبوة المضادة للدروع التي أدخلتها كتائب القسام جنين؟

ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»

نائبة أمريكية: إسرائيل دولة عنصرية وحل الدولتين يصبح بعيد المنال