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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وسائل إعلام: قوات الأمن الأوكرانية وسلاح البحرية مسئولان عن حادث جسر القرم

قوات الأمن الأوكرانية
قوات الأمن الأوكرانية وسلاح البحرية مسئولان عن حادث جسر الق

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وسائل إعلام أوكرانية، بأن قوات الأمن الأوكرانية وسلاح البحرية مسئولان عن حادث جسر القرم، اليوم الإثنين.

وكان سيرجي أكسيونوف، حاكم شبه جزيرة القرم، قد أعلن اليوم أنه تم إيقاف حركة المرور عند جسر القرم الذي يربط شبه الجزيرة بمنطقة كراسنودار الروسية بسبب حالة طارئة، وفقًا لما نشره على حسابه بتطبيق "تليجرام"، ولم يفصح عن أي تفاصيل أخرى.

وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية "آر. بي. سي" أن دوي انفجارات سمعت على الجسر.

- استهداف القرم

يشار إلى أنه منذ الهجوم الذي استهدف جسر القرم في الثامن من أكتوبر الماضي 2022، تعرضت شبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمتها روسيا إلى سلطتها، دون اعتراف دولي بتلك الخطوة، لعدة هجمات، معظمها بطائرات مسيرة، لا سيما في سيفاستوبول.

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