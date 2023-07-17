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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

باستثمارات 100 مليون جنيه.. تنفيذ مشروع لإنتاج المياه المعدنية بأسوان

محافظ أسوان يشهد
محافظ أسوان يشهد توقيع الاتفاق

شهد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الإثنين، توقيع اتفاق تنفيذ مشروع ومصنع متخصص على مستوى الصعيد؛ لإنتاج المياه المعدنية بمنطقة الشلال بمساحة 10 ألاف م2، وباستثمارات ستصل إلى 100 مليون جنيه لإنتاج 40 ألف زجاجة مياه بأحجام مختلفة يومياً. 

جاء ذلك من خلال قيام الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والعميد يحيى أبو زيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمستشار القانوني للشركة الاستثمارية المنفذة للمشروع، بتوقيع عقد الاتفاق الذى ستقوم بموجبه المحافظة بتقديم كافة التسهيلات الممكنة والقانونية للبدء الفورى فى تنفيذ أول مشروع من نوعه لإنتاج المياه المعدنية بأسوان. 

وحضر كلا من حمدى الجبالى رئيس مجلس إدارة الشركة الإستثمارية، والدكتور حسن الشقطى المستشار الاقتصادى للمحافظة، والعميد أحمد دنش المشرف على الاستثمار. 

وكلف اللواء أشرف عطية المسؤولين بتحقيق الإستفادة القصوى من أنقى مياه عذبة، بالإضافة إلى خلق موارد ذاتية للشركة القابضة بما يساهم فى القيام بدورها فى تقديم الخدمات المتميزة للمواطن، فضلاً عن إيجاد حل جذرى للحل من منسوب المياه الجوفية بمدينة أسوان، حيث سيتم الإستغلال الأمثل لعدد من آبار الشلال. 

ولفت إلى الاتفاق مع الشركة الإستثمارية المختصة بالمشروع للإستفادة من الهوية البصرية لإسم أسوان لشهرته الدولية والمحلية، علاوة على أهمية إستخدام عبوات زجاجية للمنتج بما يتماشى مع المشروعات الصديقة للبيئة والخضراء، وكذلك للوفاء بإحتياجات المنشآت والشركات السياحية. 

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