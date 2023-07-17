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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أهداف القمة الإفريقية ودلالات موعد إقامتها؟.. أستاذ علوم سياسية يُجيب

القمة الإفريقية
القمة الإفريقية

أوضح الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أهداف القمة الإفريقية ودلالات موعد إقامتها، قائلاً: "إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الاجتماع التنسيقي النصف سنوي للاتحاد الإفريقي بالعاصمة الكينية نيروبي، هي مشاركة في غاية الأهمية". 

 

وأضاف الدكتور إكرام بدر الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" المذاع عبر فضائية extra news، أنه يمكن النظر إلى هذه المشاركة وأهميتها في ظل الاهتمام المصري الكبير بالقارة الإفريقية ومواجهة مشاكلها سواء على المستوى الاقتصادي أو التنموي أو على النواحي السياسية والأمنية، بحيث أصبح أحد المحاور الهامة في السياسة الخارجية المصرية هو محور التوجه نحو الجنوب.

 

وأوضح أن مصر تتحدث في المحافل الدولية باسم القارة الإفريقية كما أنها تتبنى قضايا القارة، لافتا إلى أنه نتيجة للنشاط المصري المكثف في القارة الإفريقية، نجد أن مصر تولت رئاسة الاتحاد الأفريقي عام 2019، كما تولت أيضًا خلال العامين الماضيين رئاسة تجمع شرق وجنوب أفريقيا والمعروف باسم "الكوميسا" ، كما تتولى مصر الآن رئاسة الوكالة الإفريقية للتنمية والمعروفة باسم "النيباد".

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