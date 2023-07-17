ضبط قائد ميكروباص صدم سيدة فى الدقى

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمنًا الادعاء بقيام سيارة "ميكروباص" "غير محددة" بالاصطدام بإحدى السيدات بمنطقة الدقي بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ (14) الجاري تبلغ لقسم شرطة الدقىي من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من قائد سيارة "ميكروباص" لقيامه بالاصطدام بها وإحداث إصابتها، وذلك حال تواجدها بدائرة القسم.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه (سائق - مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.