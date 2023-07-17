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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أجهزة الأمن تكشف تفاصيل سرقة 9 دراجات نارية فى بورسعيد

دراجات نارية
دراجات نارية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" متضمنًا إدعاء صاحبة الحساب بسرقة (9) دراجات نارية ببورسعيد.

بالفحص وبإستدعاء صاحبة الحساب وبسؤالها في مضمون شكواها أفادت أنها قامت بالنشر ظنًا منها بعدم وجود خدمات أمنية بالمنطقة محل إقامتها على خلاف الحقيقة، وذلك لوجود نقطة شرطة بالمنطقة، واعتقادها حدوث وقائع سرقات.

وتبين تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط عدد (7) وقائع سرقة دراجات نارية بالمنطقة محل الشكوى خلال العام الحالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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