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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الكويت.. قرار عاجل بحبس مواطن أساء للسعودية بتغريدتين أثارتا غضبا واسعا فى المملكة

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة الكويتية بحبس مواطن احتياطيا لـ3 أسابيع بتهمة العمل العدائي ضد السعودية بعد نشره تغريدتين في حسابه على تويتر وإساءة استعمال وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية.
 

هذا وكانت النيابة العامة قد استجوبت المتهم الذي أقر بنشر محتوى التغريدتيْن، وجاري استكمال إجراءات التحقيق

 

وفي وقت سابق رد الأمير عبد الرحمن بن مساعد على مهاجمة كويتي لوزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، واتهام جمارك السعودية بالمتاجرة ببضائع كويتية.

 

بدورها، ردت وزارة الداخلية الكويتية في بيان تعليقا على هذا الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت "وزارة الداخلية لا تقبل الإساءة وتتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه المساس بالعلاقة بين الكويت والمملكة السعودية"

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