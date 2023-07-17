وزير الدفاع المجرى: النظرة للنزاع فى أوكرانيا تتغير بشكل ملحوظ بين دول "الناتو"

أكد وزير الدفاع المجرى كريشتوف سالاى بوبروفنيكي، أن النظرة للنزاع فى أوكرانيا تتغير بشكل ملحوظ بين دول أعضاء فى حلف شمال الأطلنطى "ناتو"، حيث تبين أن الحل العسكرى لا يأتى بنتائج.



وقال سالاى بوبروفنيتسكى - فى تصريحات اوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الأحد - "بعض الدول الأعضاء فى "الناتو"، والأمين العام نفسه فى كثير من الأحيان، رغم أنه لا صفة له فى الحلف، ولكن نيابة عن دول أعضاء فى "الناتو"، يواصلون الخطاب العدائي".



وأضاف وزير الدفاع المجري: "نحن، على النقيض منهم، نؤيد بشدة ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار وبدء مفاوضات السلام، ومن خلالها التوصل إلى سلام سريع"، مؤكدا أن بلاده لا تزود كييف بأسلحة فتاكة وتعارض التصعيد.



وفى وقت سابق، قال رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان إن النزاع فى أوكرانيا سينتهى بمجرد أن ترغب الولايات المتحدة فى ذلك، لأن أوكرانيا فقدت سيادتها وهى تتلقى الأموال والأسلحة من الغرب.



وأشار أوربان إلى أن العالم بأسره لا يفهم حتى الآن لماذا لا ترغب واشنطن فى إنهاء النزاع، والعالم ينتظر الإجابة عن هذا السؤال.