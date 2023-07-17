العراق.. ضبط أول مصنع لإنتاج الكبتاجون بمحافظة المثنى جنوبى البلاد

أعلنت السلطات العراقية، أنها ضبطت مصنعًا لإنتاج الكبتاجون بمحافظة المثنى جنوبى البلاد، وذلك لأول مرة فى البلاد.

وقال مدير العلاقات والإعلام فى وزارة الداخلية العراقية سعد معن فى فيديو قصير نشر على منصات التواصل الاجتماعى: "ربما لأول مرة يتم ضبط معمل لصناعة المواد المخدرة وخاصة الكبتاجون".

وأوضح البيان أن "المعمل معد لتصنيع حبوب الكبتاجون المخدرة مع مواد أولية تقدر بسبعة وعشرين ونصف كيلوغرام مع الأختام الخاصة بالحبوب المخدرة".

وتحول تهريب هذه المخدرات إلى تجارة مربحة فى العراق، يقدر خبراء قيمتها الإجمالية بأكثر من 10 مليارات دولار.

ووصف مدير العلاقات والإعلام فى وزارة الداخلية العراقية معمل المثنى بأنه "محاولة من البعض لأن تكون عملية التصنيع فى الداخل، لأننا نعلم على الأغلب أن هذه الحبوب تأتى من خارج العراق".

وأضاف: "حرب العراق ضد المخدرات وصلت إلى نتائج إيجابية، والجهد الذي بذله مقاتلو مكافحة المخدرات فى الأيام الأخيرة حقق نتائج ترفع لها القبعة، من خلال ضبط كميات كبيرة من المخدرات واعتقال رؤوس من التجار".

وكانت المديرية العامة لشؤون المخدرات العراقية أعلنت الجمعة تفكيك "شبكة دولية للمتاجرة بالمخدرات"، وتوقيف 3 من أعضائها، وضبط مليونى حبة مخدرة من نوع كبتاجون فى محافظة المثنى.