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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس وزراء اليابان يصل إلى جدة فى زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية

رئيس وزراء اليابان
رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا

وصل رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا إلى مدينة جدة في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه كان في استقبال كيشيدا بمطار "الملك عبد العزيز الدولي"، الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، مشيرة إلى أن السعودية واليابان تدعمان استقرار أسواق البترول العالمية، حيث تعد المملكة أكبر مصدر موثوق للنفط الخام إلى اليابان، ويتعاون البلدان في مجال توليد الكهرباء باستخدام الهيدروجين والأمونيا، حيث صدّرت المملكة إلى اليابان في عام 2021 أول شحنة من (الأمونيا الزرقاء) على مستوى العالم. 

كما تعد "أرامكو" السعودية أكبر مورد للنفط إلى اليابان، إذ صدرت في العام 2021 قرابة 40% من إجمالي الواردات النفطية في اليابان، وقد أسست شركة "سابك" في اليابان، مكتبة الإدارة عمليات الشركة في طوكيو منذ العام 1994، كما يوجد لدى الشركة موقع تصنيعي واحد في (موكا)، ومركز تقني، وتتطلع الشركة لتعزيز الشراكة التقنية والبحثية بين البلدين.

وأسست شركة "أرامكو" مواقع تسليم استراتيجية في جزيرة (أوكيناوا) اليابانية، وتورد من خلالها المنتجات المكررة إلى أكثر من 6400 محطة في اليابان.

وتمتلك حصص ملكية بنسبة 100% في شركة "أرامكو آسيا اليابان"، وتمتلك أيضاً حصص ملكية بنسبة 70% في شركة "إس إتش بي بي" اليابانية المحدودة، كما تمتلك حصص ملكية بنسبة 70% في شركة "سابك" للبتروكيماويات اليابان المحدودة.

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