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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نورهان طمان: انبهار الحضور فى العلمين بظهور فى تحدى الجيل الذهبى حدث عظيم

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

قالت الناقدة الرياضية نورهان طمان، إن المشهد في العلمين الجديدة كله مشرف وليس المشهد الرياضي فقط، لافتة إلى أن  مباريات الجيل الذهبي والرياضة بشكل عام بالمهرجان تعتبر من اللقطات الأبرز. 

وأضافت الناقدة الرياضية نورهان طمان، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية extra news، أن مباريات تحدي الجيل الذهبي ضم الكثير من اللاعبين الذين قدموا الكثير للكرة المصرية ويحظون بحب الكثيرين، منهم عصام الحضري، حسام غالي، مدرب منتخب مصر الأولمبي، لافتة إلى أن الناس تفرح كثيرًا عندما ترى لاعبين من هذه الأجيال، وبالنظر للاعبين الذين يخوضون هذه البطولة، فإن الأجيال ليست واحدة، مؤكدة أن البهجة كانت عنوان هذه البطولة. 

وأكدت أن الحضور في العلمين الجديدة انبهروا بظهور هؤلاء النجوم الكبار في تحدي الجيل الذهبي، لافتة إلى أنه يعتبر حدث عظيم، معقبة: "المتابع لردود أفعال الناس على السوشيال ميديا، يجد أنهم يتعاملون مع البطولة بجدية تامة". 

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